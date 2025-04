Rally Kalle Rovanperä domina la scena a Gran Canaria

Kalle Rovanperä il protagonista assoluto del week end a Gran Canaria, tappa del Mondiale 2025 di Rally. Il finlandese, a bordo della sua Toyota Yaris, si sta esaltando, mettendo in fila dodici vittorie nelle prove speciale sull’arcipelago spagnolo. Il due volte iridato è riuscito a interpretare alla perfezione le difficoltà del percorso.Dopo la speciale n.13, il finnico può contare su un margine di vantaggio di 45?2 sul compagno di squadra, Sebastian Ogier e di 1’08?1 su sulla terza Yaris della serie, ovvero quella del britannico Elfyn Evans. Una situazione di totale controllo per Rovanperä, che non si sarà sicuramente disperato per non aver vinto la super speciale che ha chiuso questa giornata.Nella Power Stage è stato Evans a imporsi con in un decimo di margine su Ogier, 0?5 sulla Hyundai del belga Thierry Neuville, il medesimo distacco del leader dell’overall. Oasport.it - Rally, Kalle Rovanperä domina la scena a Gran Canaria Leggi su Oasport.it Non ci sono dubbi che siail protagonista assoluto del week end a, tappa del Mondiale 2025 di. Il finlandese, a bordo della sua Toyota Yaris, si sta esaltando, mettendo in fila dodici vittorie nelle prove speciale sull’arcipelago spagnolo. Il due volte iridato è riuscito a interpretare alla perfezione le difficoltà del percorso.Dopo la speciale n.13, il finnico può contare su un margine di vantaggio di 45?2 sul compagno di squadra, Sebastian Ogier e di 1’08?1 su sulla terza Yaris della serie, ovvero quella del britannico Elfyn Evans. Una situazione di totale controllo per, che non si sarà sicuramente disperato per non aver vinto la super speciale che ha chiuso questa giornata.Nella Power Stage è stato Evans a imporsi con in un decimo di margine su Ogier, 0?5 sulla Hyundai del belga Thierry Neuville, il medesimo distacco del leader dell’overall.

Cosa riportano altre fonti

Rally, Kalle Rovanperä domina il venerdì nelle Asturie. Ogier ed Evans inseguono - Il Mondiale Rally è protagonista nel weekend con il 49mo Rally delle Asturie, evento su asfalto che si svolge nella località spagnola dopo gli appuntamenti andati in scena negli ultimi mesi tra Montecarlo, Svezia e Kenya. Il finlandese Kalle Rovanperä ha dettato legge nel venerdì in terra iberica, firmando il miglior tempo in tutte le sei prove speciali. Il pilota della Toyota, affiancato dal connazionale Jonne Halttunen, ha chiuso il primo terzo del fine settimana con il tempo complessivo di 1h10:31. 🔗oasport.it

Rally, Alex Ferè domina la Salita del Costo: Mezzacasa è secondo - La Salita del Costo corsa tra sabato 5 e domenica 6 aprile ha di fatto inserito nella rosa dei pretendenti ai quartieri nobili del Campionato Italiano Velocità Montagna e dell'International Race Salita i due portacolori di Xmotors Team scesi in campo. Una sola manche di gara, senza alcuna... 🔗trevisotoday.it

Rally Isole Canarie: Rovanpera si impone nello Shakedown, secondo Katsuta - Si apre nel segno di Kalle Rovanpera il Rally delle Isole Canarie, evento in scena questo fine settimana. Il pilota finlandese si è infatti posizionato davanti a tutti in occasione dello Shakedown, mandando un segnale chiarissimo a tutti i principali avversari. Nello specifico, il nordico a bordo della Toyoya ha percorso in modo più veloce il tracciato “Santa Brigida”, di una lunghezza di 6,26 KM, fermando il cronometro a 4’10’’0 in occasione del secondo tentativo, mostrando grande confidenza in termini di assetto. 🔗oasport.it

Ne parlano su altre fonti

Kalle Rovanperä domina senza rivali il Rally Islas Canarias; Kalle Rovanperä domina il Rally Islas Canarias con vittorie di tappa senza precedenti.; Dominazione del Rally Scatenata: La Striscia Record di Rovanperä Invia Onde d'Urto attraverso le Canarie; Kalle Rovanperä domina il Rally Islas Canarias, svela i segreti della velocità sui nuovi pneumatici WRC.. 🔗Approfondimenti da altre fonti