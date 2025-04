Incidente tra un pullman turistico e un' auto

Incidente tra un'auto e un pullman sulla Casilina, nel territorio di Torrice. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 23:00 del 25 aprile ed ha visto coinvolti un pullman turistico e una Lancia Y.Il pullman, appartenente a una società di Valmontone e privo di passeggeri a bordo, per cause in. Frosinonetoday.it - Incidente tra un pullman turistico e un'auto Leggi su Frosinonetoday.it tra un'e unsulla Casilina, nel territorio di Torrice. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 23:00 del 25 aprile ed ha visto coinvolti une una Lancia Y.Il, appartenente a una società di Valmontone e privo di passeggeri a bordo, per cause in.

