Indagine su presunti abusi e somministrazione di psicofarmaci a minore in comunità nel Salento

Indagine su presunti episodi di abuso che avrebbero coinvolto una giovane di sedici anni all'interno di una comunità educativa situata nel Salento. Secondo quanto emerso, la ragazza sarebbe stata sottoposta a somministrazione di psicofarmaci e avrebbe subito violenza. Le indagini e il coinvolgimento degli operatori Un operatore della struttura .

