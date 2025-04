Andrea Delogu | Cannavacciuolo il più sexy del mondo E sui social è polemica

Golssip.it - Andrea Delogu: “Cannavacciuolo, il più sexy del mondo”. E sui social è polemica Leggi su Golssip.it La conduttrice radiofonica con un commento su X ha scatenato la replica di tanti uomini che l'hanno attaccata e lei ha risposto per le rime

Andrea Delogu scrive: “Cannavacciuolo è il più sexy del mondo”, la reazione alle critiche degli uomini - Il 25 aprile, Andrea Delogu scrive su X: "Cannavacciuolo è l'uomo più sexy del mondo. Ciao" e subito si attivano una serie di commenti e di critiche. Ci torna oggi per difendersi e richiamare a un minimo di amor proprio chi l'ha attaccata: "I commenti degli uomini sotto il mio post su Cannavacciuolo sono allarmanti. Vorrei dirvi che anche voi meritate d'essere amati, dovete solo fare uno sforzo e credere di più in voi stessi". 🔗fanpage.it

“Antonino Cannavacciuolo è l’uomo più sexy del mondo”: le parole di Andrea Delogu travolte da critiche. Lei replica: “Allarmanti i commenti degli uomini” - “Cannavacciuolo è l’uomo più sexy del mondo. Ciao”. Poche parole di apprezzamento pubblicate su X da parte di Andrea Delogu, fan evidentemente di “MasterChef Italia” e “Cucine da incubo”, sono state letteralmente travolte dalle critiche. Sotto il post su X si leggono commenti come: “chiaramente diventa sexy con Status e Money, senza quelli a quest’ora sarebbe l’admin del forum dei brutti”, “però poi ti fidanzi, giustamente, con i modelli”, “Certo come no. 🔗ilfattoquotidiano.it

