I Peccatori | Musica, magia e orrore nel nuovo trailer

Warner Bros ha condiviso in rete ildi I(Sinners), ilmisterioso film di Ryan Coogler.Il lancio delè stato anticipato nei giorni scorsi, ed il rilascio di questo pomeriggio ha svelato nuovi importanti dettagli su una trama che fino ad oggi era rimasta sotto segreto. I, di fatto, non è solo un film di vampiri ambientato durante gli anni della segregazione razziale americana, ma molto di più, proprio come ha confermato in una recente intervista il regista Ryan Coogler.In occasione di una conferenza stampa virtuale per il lancio deldel film, infatti, Coogler ha dichiarato: “Il film è molto fluido nei generi. Passa da un genere all’altro. Sì, i vampiri sono un elemento, ma non è l’unico elemento soprannaturale nel film. Il film parla di molto più di questo.