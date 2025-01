Biccy.it - Helena: “Zeudi potrebbe avere il biglietto di ritorno grazie alle Zelena, le ha fragate tutte”

“Le ha fregate“, con questa chiusuraPrestes ha commentato quello che lei crede essere l’esito del televoto che ha decretato i quattro preferiti della Casa a cui è stato consegnato ildiin caso di eliminazione dal televoto. L’allusione esplicita è al fandomche a suo dire avrebbe supportatoDi Palma credendola innamorata di lei.“Luca ilalla fine non l’aveva” – ha commentatoal termine della puntata – “Secondo me ildiro averlo preso Lorenzo, Shaila, tu ha detto riferendosi a Javier, ndr e. Leiai voti delle, le ha inc**late. Altro che verità!“.La brasiliana ovviamente non può sapere chi ha vinto quel televoto, ma effettivamente ha azzeccato tutti i nomi: ildilo hanno vinto proprio gli Shailenzo, Javier ea dimostrazione del fatto che ormai il pubblico generalista non vota neanche più, tutto è in mano ai fandom delle varie ship.