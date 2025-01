Romadailynews.it - Cina: animata da vivaci celebrazioni per Festa di primavera

Dei turisti attraversano un corridoio decorato con lanterne rosse nell’area panoramica delle grotte di Longmen a Luoyang, nella provincia centrale cinese dello Henan, ieri 27 gennaio 2025.Con ladialle porte, lae’da. Delle cittadine acquistano decorazioni per ladiin una fiera di Xingtai, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, ieri 27 gennaio 2025. Con ladialle porte, lae’da. Uno spettacolo in scena nell’area panoramica dell’antica via di Hetou a Tangshan, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, il 26 gennaio 2025. Con ladialle porte, lae’da. (XINHUA) Agenzia Xinhua