Lettera43.it - Caso Almasri, avviso di garanzia per Meloni

Giorgiaha ricevuto undiper ildella scarcerazione di Osama Njeem. La presidente del Consiglio è indagata per peculato e favoreggiamento. È stata la stessa premier a renderlo noto con un video pubblicato sui social, accompagnato dal commento: «Vale oggi quello che valeva ieri: non sono ricattabile e non mi faccio intimidire. Avanti a testa alta!». L’atto riguarda anche i ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio e il sottosegretario Alfredo Mantovano. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia(@giorgia)Articolo completo:diperdal blog Lettera43