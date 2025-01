Oasport.it - Atletica, ad Ancona i Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor: test per tanti giovani talenti azzurri

Leggi su Oasport.it

Si preannuncia un weekend di fuoco per l’le azzurra, con il PalaCasali diche ospiterà tra sabato 1 e domenica 2 febbraio i2025. Attesi ben 934 atleti, in rappresentanza di 213 società, per una manifestazione riservata a ragazzi nati nel 2006-2007 (Under 20) e nel 2003-2004-2005 (U23).La rassegna tricolore al coperto sarà utile anche per il processo di selezione verso gli eventili internazionali principali della stagione, gli Europei U23 di Bergen a luglio e gli Europei U20 di Tampere ad agosto. Iscritti adtre atleti che avevano fatto parte della delegazione italiana agli Europei di Roma 2024: l’astista Simone Bertelli, la saltatrice in alto Aurora Vicini e la velocista Carlotta Fedriga.Tra i protagonisti più attesi del fine settimana c’è sicuramente Elisa Valensin, in gara nei 200 metri dopo aver demolito recentemente il record nazionale U20dei 400 proprio al PalaCasali in 53.