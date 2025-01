Metropolitanmagazine.it - Israele consente, finalmente, ai palestinesi di tornare nel nord di Gaza per la prima volta dopo un anno

Oggi,ha iniziato a consentire a migliaia didineldella Striscia di, ormai distrutta, per laoltre 15 mesi di guerra con Hamas, in conformità con un fragile cessate il fuoco. A partire dalle 7 del mattino di oggi, aiè stato permesso di attraversare a piedi senza ispezione attraverso parte del cosiddetto corridoio di Netzarim, una zona militare che divide in due il territorio appena a sud diCity cheha ritagliato all’inizio della guerra. L’apertura è stata posticipata di due giorni a causa di una disputa tra Hamas e, che ha affermato che il gruppo militante aveva cambiato l’ordine degli ostaggi rilasciati in cambio di centinaia di prigionieri. I mediatori hrisolto la disputa durante la notte.