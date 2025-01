Iodonna.it - Inoltre entrano tre nuovi concorrenti e Lecciso incontra la nipote Jasmine Carrisi

I colpi di scena continuano al Grande Fratello. Nella nuova puntata in onda stasera alle 21.35 in diretta su Canale 5 Alfonso Signorini darà il benvenuto a tree a un’ospite. Non è l’unica novità, perché gli inquilini dovranno affrontare un nuovo imprevisto e scopriranno poi l’esito del televoto: uno dei 6 in nomination dovrà abbandonare il reality show. Grande Fratello 2024/2025: chi sono iX Leggi anche › “Grande Fratello”: Helena Prestess e Jessica Morlacchi di nuovoGrande Fratello, diretta stasera 27 gennaio 2025: anticipazioniCome anticipato da Mediaset nei giorni scorsi, il Grande Fratello vede il ritorno in gioco una vecchia conoscenza del reality: Maria Teresa Ruta.