Darwin day 2025: le iniziative

In occasione delDay, città e istituzioni in tutta Italia organizzano una serie di eventi per celebrare il compleanno di Charles, nato il 12 febbraio 1809, e la sua rivoluzionaria teoria dell’evoluzione. Bologna si prepara ad accogliere un calendario fitto di incontri, conferenze e attività didattiche, incentrato sul tema “Estinzioni e rewilding. Il ripristino della natura per fermare la sesta estinzione e la crisi della biodiversità”. Dal 12 febbraio al 4 marzo, l’Unione Bolognese Naturalisti, il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università di Bologna e la Fondazione Golinelli daranno vita a una serie di appuntamenti aperti al pubblico e gratuiti, rivolti a tutte le fasce d’età.Il fitto programma di Bologna per ilDayLa prima copia pubblicata dell’opera di CharlesLe origini della specie (Getty).