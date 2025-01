Romadailynews.it - Cina: presenta misure per migliorare educazione fisica nelle scuole

Lahato una serie di politiche finalizzate ala qualita’ e la quantita’ degli insegnanti di(PE)primarie e secondarie, per far fronte alla carenza di professori in questa materia storicamente emarginata. Pubblicate dal ministero dell’Istruzione, questefanno parte di una piu’ ampia spinta verso un approccio piu’ olistico all’istruzione, che integri la formacon lo sviluppo accademico per coltivare a tutto tondo studenti che siano preparati per il futuro. Le nuove politiche si concentrano sulla diversificazione dei canali di reclutamento degli insegnanti di, sulla garanzia che essi ricevano lo stesso trattamento dei loro colleghi di materie come il cinese, la matematica e l’inglese e sull’intensificazione degli sforzi per sviluppare sport chiave come il calcio, il basket e la pallavolo.