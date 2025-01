Chiccheinformatiche.com - Che cos’è un CAPTCHA? La spiegazione e significato

Leggi su Chiccheinformatiche.com

Il termineè l’acronimo di Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart. Si tratta di un sistema progettato per distinguere gli esseri umani dai bot automatizzati su internet, garantendo una maggiore sicurezza dei siti web. Il codiceè utilizzato comunemente per prevenire attività malevole, come spam, attacchi brute-force o accessi non autorizzati.e utilitàIlpuò essere riassunto come un test semplice per gli esseri umani ma difficile da superare per un sistema automatizzato. Questo strumento è diventato essenziale per i proprietari di siti web e piattaforme digitali che vogliono proteggere i propri servizi da utilizzi fraudolenti.Perché si usa un codice?Un codiceviene implementato per diversi motivi, tra cui:Prevenire lo spam: Blocca l’invio massiccio di messaggi indesiderati attraverso moduli di contatto o commenti.