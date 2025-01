Thesocialpost.it - California in cerca di indipendenza: raccolta firme per il referendum anti-Trump nel 2028

Leggi su Thesocialpost.it

Mentre il ciclone, già dai primi giorni di mandato, sta sconvolgendo il mondo, l’America si scopre sempre più divisa e frammentata. Lavive una fase politica complessa, segnata da una proposta che sta facendo discutere a livello nazionale e internazionale: l’dal resto degli Stati Uniti. In risposta alle politiche della nuova amministrazione di Donald, che sono state accolte con fastidio da uno degli Stati più progressisti del Paese, è partita una campagna per raccogliereper unsull’, da tenersi nel.Ilpe “staccarsi” dal resto dell’AmericaLa segretaria di Stato, Shirley Weber, ha dato il via alladi, un’iniziativa sostenuta dal movimento Calexit, che vede nella vittoria dinelle presidenziali del novembre scorso un “attacco contro tutto ciò in cui crede la“.