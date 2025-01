Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev, Australian Open 2025 in DIRETTA: tra poco l’ultimo atto a Melbourne

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.27 Rispetto agli2024, tuttavia,è meno incisivo con il servizio. All’epoca si tirava sovente fuori dalle situazioni difficili con ace o battute vincenti. Quest’anno sta accadendo più di rado.9.26 Superato il malessere accusato agli ottavi contro Rune,ha completamente svoltato dai quarti di finale in poi. E’ tornato il giocatore devastante del 2024, aumentando in modo esponenziale il suollo di gioco.9.22 Si gioca nella Rod Laver Arena di. I biglietti negli ultimi giorni hanno superato anche i 1500 dollari.9.21non ha una buona tradizione al quinto set negli Slam: ci ha perso 9 partite su 15. Tuttavia proprio al quinto vinse la finale deglicon Medvedev, durata 3 ore e 44 minuti.