LIVE Lecce-Inter 0-0 inizia la partita allo Stadio Via del Mare

è lavalida per la ventiduesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i salentini allenati da Marco Giampaolo. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca“Via del” di0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP17.59LA17.57 Squadre sul terreno di gioco, ora canonico inno della Serie A e poi si parte.17.52 Le due squadre si trovano nel tunnel del Via del, tra poco in campo.17.30 Manca mezz’ora al fischio d’inizio dellatravalida per la ventiduesima giornata di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali:, LE FORMAZIONI UFFICIALI(4-3-3): 30 Falcone; 12 Guilbert, 6 Baschirotto, 19 Jean, 13 Dorgu; 29 Coulibaly, 75 Pierret, 14 Helgason; 50 Pierotti, 9 Krstovic, 7 Morente.