Hjulmand Juventus spunta questa idea per il centrocampo! Può sbarcare a Torino se… L’incastro di calciomercato

Morten Hjulmand potrebbe presto diventare il nuovo volto del centrocampo della Juventus, grazie a un’idea che sta prendendo forma nel calciomercato. Con la possibile cessione di Douglas Luiz, i bianconeri cercano un rinforzo di qualità e fermezza. L’incastro tra esigenze tattiche e opportunità di mercato potrebbe portare il 24enne dello Sporting Lisbona a Torino, aprendo nuovi scenari per la prossima stagione. Se tutto si allinea, il trasferimento potrebbe essere imminente...

Hjulmand Juventus, spunta questa idea per il centrocampo della prossima stagione! Può sbarcare a Torino se. L'incastro di calciomercato. Nel calciomercato Juve, uno dei nomi che continua a circolare con insistenza è quello di Morten Hjulmand, centrocampista dello Sporting Lisbona. Con l'eventuale partenza di Douglas Luiz, la Juve sta cercando un rinforzo per il reparto di centrocampo, e Hjulmand sembra rispondere perfettamente alle esigenze della squadra. Il centrocampista danese, classe 1999, ha impressionato con le sue prestazioni nella Liga portoghese, dove si è distinto per la sua solidità in fase difensiva, la visione di gioco e la capacità di imporsi nel controllo del gioco.