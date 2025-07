Garlasco pm valutano possibile rogatoria internazionale a Meta nel mirino tutti i contenuti condivisi da Sempio a partire dal 2007

La Procura di Pavia sta valutando una rogatoria internazionale a Meta, la società madre di Facebook, per acquisire ogni contenuto condiviso da Andrea Sempio dal 2007. L’obiettivo è recuperare anche i post cancellati, che potrebbero rivelare elementi di grande rilievo nell’ambito dell’indagine. Una mossa strategica che potrebbe svelare dettagli nascosti e portare alla luce prove fondamentali in questa intricata vicenda.

L'interesse della procura sta nel recuperare anche i post cancellati, che potrebbero celare elementi ritenuti oggi rilevanti La Procura di Pavia valuta una rogatoria internazionale a Meta, attuale titolare del social network Facebook, per acquisire ogni contenuto condiviso da Andrea Sempio fi.

