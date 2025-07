Delitto di Garlasco | non c’è Dna sulle impronte nei fogli di acetato impossibile fare il test

Il caso di Garlasco, uno dei più intricati e seguiti in Italia, sembra aver raggiunto una svolta cruciale. Dopo anni di analisi e tentativi, la ricerca di Dna sulle impronte trovate nei reperti custoditi dal 2007 potrebbe essere arrivata a un punto morto. La mancanza di profili genetici compatibili apre nuovi interrogativi e pone in discussione l’efficacia delle prove finora raccolte. Ma cosa significa tutto questo per la vicenda ancora avvolta nel mistero?

Garlasco, 2 luglio 2025 – Delitto di Garlasco: la caccia al Dna sui reperti conservati dal 2007 a oggi, analizzati in sede di incidente probatorio, forse è già finita. Almeno per quanto riguarda le impronte digitali isolate sul luogo dell’omicidio, la villetta della famiglia Poggi e le immediate pertinenze. Non ci sono profili genetici che si possono estrarre per eventuali comparazioni in tutte le quasi sessanta impronte contenute in oltre 30 fogli di acetato. Lo hanno confermato, da quanto si è saputo, anche gli esami replicati in laboratorio dai periti del maxi incidente probatorio sul caso di Garlasco, nella nuova inchiesta su Andrea Sempio, dopo che ieri, martedì 1 luglio, gli stessi risultati erano trapelati dalle analisi dei consulenti delle parti sui dati messi a disposizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco: non c’è Dna sulle impronte nei fogli di acetato, impossibile fare il test

