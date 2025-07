Zverev | Mi manca la gioia Berrettini | Mi si è rotta anche la testa Se il tennis prosciuga

Nel mondo del tennis, le sfide mentali e le pressioni sono più forti di quanto si possa immaginare. Zverev e Berrettini condividono le loro lotte, rivelando come la passione possa spesso essere offuscata dal peso delle aspettative. La loro sincerità ci ricorda che dietro ai grandi successi ci sono anche momenti di crisi e rinascita, dimostrando che il vero coraggio sta nel superare le difficoltà per ritrovare la gioia di giocare.

Pressioni, delusioni, solitudine. Il tedesco ha parlato chiaro: "Mi manca la gioia in tutto ciò che faccio. Non riguarda solo il tennis". Anche l'azzurra di King Cup ha ammesso: "Stavo per smettere". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Zverev: "Mi manca la gioia". Berrettini: "Mi si è rotta anche la testa". Se il tennis prosciuga

In questa notizia si parla di: manca - gioia - tennis - zverev

Zverev sta facendo i conti con uno dei momenti personali più duri della sua carriera. Forza Sascha #EurosportTennis #Wimbledon #Zverev Vai su X

Dopo l’inattesa sconfitta contro il francese al primo turno di Wimbledon, Alexander Zverev ha scosso il mondo del tennis con dichiarazioni shock in conferenza stampa, denunciando uno stato allarmante Vai su Facebook

Zverev ammette: Mi sento molto solo e non provo gioia, al di là del tennis; Zverev: Mi manca la gioia. Berrettini: Mi si è rotta anche la testa. Se il tennis prosciuga; Zverev eliminato al primo turno di Wimbledon: «Mi sento molto solo nella vita, mi manca la gioia in tutto ciò.

Alexander Zverev ammette: "Mi sento molto solo, in campo e fuori. Mi manca la gioia in tutto quello che faccio. Va al di là del tennis" - Eliminato a sorpresa al primo turno dal francese Arthur Rinderknech, a preoccupare sono le dichiarazioni di Alexander Zverev, un malessere che va be ... eurosport.it scrive

Zverev eliminato al primo turno di Wimbledon: «Mi sento molto solo nella vita, mi manca la gioia in tutto ciò che faccio» - La sconfitta inaspettata di Sascha Zverev contro il numero 72 della classifica ATP Arthur Rinderknech ha gettato molti dubbi ... Scrive msn.com