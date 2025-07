Giorgia Meloni incontra Papa Leone XIV | al centro Ucraina e Gaza

Questa mattina, con un gesto di grande rilevanza internazionale, la premier Giorgia Meloni ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano per affrontare temi cruciali come la pace in Ucraina e la crisi umanitaria a Gaza. Un momento di dialogo e responsabilità che sottolinea l’impegno dell’Italia nel promuovere soluzioni condivise. L’incontro si è concluso con una visita alla Segreteria di Stato, segnando un passo importante verso il dialogo multilaterale.

Questa mattina la premier Giorgia Meloni è stata ricevuta in udienza da Papa Leone XIV in Vaticano. Nel corso dell'incontro, la questione della pace in Ucraina e la situazione umanitaria a Gaza sono stati tra i temi principali discussi. Successivamente, Meloni si è recata in Segreteria di Stato dove ha incontrato il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati. Durante i colloqui, definiti cordiali dalla Santa Sede, è stato sottolineato il buon rapporto esistente tra la Santa Sede e l'Italia, oltre al comune impegno per la pace nei conflitti in corso e per l'assistenza umanitaria.

