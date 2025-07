Roma l’app Julia incassa i complimenti del commissario Ue Tzitzikostas

Roma l’App Julia conquista anche il plauso di Apostolos Tzitzikostas, Commissario europeo per i trasporti e il turismo sostenibile. Durante la plenaria della Conferenza delle Regioni, il commissario ha elogiato l’innovativa assistente virtuale creata dal Comune di Roma, sottolineando come strumenti digitali come questo siano fondamentali per migliorare l’esperienza dei visitatori. “Permettetemi di congratularmi con il sindaco Roberto Gualtieri,” ha affermato, evidenziando l’impegno della Capitale nell’innovazione turistica.

