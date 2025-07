Trasparenza stipendi cosa cambia realmente con le nuove regole Ue

La trasparenza degli stipendi sta diventando un tema caldo in Europa, con le nuove regole UE che promettono di cambiare radicalmente il panorama lavorativo. Entro giugno 2026, anche in Italia, arriverà una rivoluzione nella gestione delle informazioni salariali, finalizzata a ridurre il divario di genere e promuovere l’equità . Ma cosa significa davvero questa svolta per dipendenti e imprese? Scopriamo insieme come cambieranno le regole del gioco.

Trasparenza salariale, ma non del tutto. Entro giugno 2026, in Italia, come nel resto dell’Unione europea, si dovranno recepire le norme sulla Ue che cancellano il segreto salariale. Regole introdotte due anni fa per cercare di fronteggiare il forte divario in busta paga che esiste in Europa tra donne e uomini. Con la Direttiva Europea 2023970, le imprese dovranno quindi rendere noti a tutto il personale gli stipendi medi dei colleghi di uguale mansione, suddivisi per genere e ruolo. Una normativa che può rappresentare una svolta nella battaglia contro il “ gender pay gap “, nella quale però non mancano punti controversi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Trasparenza stipendi, cosa cambia realmente con le nuove regole Ue

In questa notizia si parla di: trasparenza - stipendi - regole - cosa

Ancora un anno per recepire la direttiva che vieta il “segreto salariale”: trasparenza sugli stipendi dei colleghi - privato, promuovendo un ambiente di lavoro più trasparente ed equo. È fondamentale che le aziende si preparino a questo cambiamento per rispettare la normativa e favorire una cultura di pari opportunità .

Nuove regole per i prelievi al bancomat dal 28 giugno: impatto per gli utenti Vai su Facebook

Trasparenza stipendi, cosa cambia realmente con le nuove regole Ue; Stipendi: quando e perché si potranno conoscere le buste paga dei colleghi di lavoro; Addio segreto salariale: dal 2026 stipendi più trasparenti per tutti.

Busta paga, svolta UE: dal 2026 stipendi visibili per tutti. Cosa cambia davvero per i lavoratori - Dal 2026 addio al segreto salariale: stipendi trasparenti, nuovi diritti per i lavoratori e obblighi per le aziende. Come scrive msn.com

Direttiva trasparenza salari UE cos'è e cosa cambia in Italia - TiConsiglio - La guida su cosa prevede la nuova direttiva UE sulla trasparenza salariale nei Paesi Europei e come cambierà il mercato del lavoro in Italia con la sua applicazione entro il 2026. Si legge su ticonsiglio.com