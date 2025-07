Miglior film italiano del 2021 che è passato inosservato

farsi strada nel panorama culturale domestico. “Il Buco” di Michelangelo Frammartino, premio alla Mostra del Cinema di Venezia, merita di essere riscoperto e apprezzato come uno dei migliori film italiani del 2021, capace di unire poesia visiva e profondità narrativa, offrendo uno sguardo originale sulla natura e l’essenza umana. È tempo che questa gemma cinematografica riceva il riconoscimento che merita anche in Italia.

il film "il buco" di michelangelo frammartino: una pellicola premiata ancora in cerca di riconoscimento. Nonostante abbia ricevuto un riconoscimento importante alla Mostra del Cinema di Venezia, il film "Il Buco" di Michelangelo Frammartino rimane ancora poco conosciuto nel panorama nazionale. Questa opera, che ha conquistato il pubblico e la critica internazionale, rappresenta un esempio significativo di cinema d'autore italiano che fatica a trovare la sua giusta collocazione nel nostro paese. contesto e ambientazione del film. premi e riconoscimenti internazionali. "Il Buco", presentato nel corso della 78ª edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ha ottenuto il prestigioso Premio speciale della giuria.

