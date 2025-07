Zappi annuncia l’organico arbitrale ridotto | Proposta nata da Rocchi

Zappi annuncia con entusiasmo il nuovo organico arbitrale ridotto, una proposta nata dalla visione di Rocchi per migliorare l’efficienza del settore. Il presidente dell’AIA, Antonio Zappi, ha svelato i dettagli in conferenza stampa, sottolineando come questa riforma possa portare a un arbitro più preparato e decisioni più rapide. Un passo deciso verso il futuro del calcio italiano, che promette di ridefinire gli standard del settore arbitrale.

Il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri (AIA), Antonio Zappi, in conferenza stampa ha presentato il nuovo organico arbitrale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Zappi annuncia l’organico arbitrale ridotto: “Proposta nata da Rocchi”

