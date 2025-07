Bonny Inter l’attaccante ha firmato il contratto con i nerazzurri! Ecco l’uscita dalla sede – VIDEO

L’attesa è finita: Ange-Yoan Bonny ha ufficialmente firmato con l’Inter, lasciando il Parma per vivere una nuova sfida in nerazzurro. L’attaccante francese classe 2003, pronto a portare energia e talento in rosa, ha varcato la sede del club tra entusiasmo e speranze. È l’inizio di una nuova avventura che potrebbe scrivere pagine importanti nella sua carriera: restate con noi per tutti gli aggiornamenti!

Bonny Inter, l'ex attaccante del Parma ha firmato il suo nuovo contratto con i nerazzurri! Ecco l'uscita dalla sede – VIDEO Ange-Yoan Bonny ha firmato il suo nuovo contratto con l'Inter. L'attaccante francese classe 2003, che lascia il Parma per iniziare una nuova avventura in maglia nerazzurra. Dopo le visite mediche e la firma del contratto.

