Coma_Cose matrimonio in bilico? Il presunto flirt di ‘California’

Una Domenica di mare, un’apparente innocua fuga in spiaggia. Ma dietro il sorriso di Francesca dei Coma_Cose si cela forse un segreto che potrebbe scuotere le fondamenta del loro matrimonio. Il gossip impazza e i fan sono in allerta: è davvero crisi tra i due? La verità è ancora tutta da scoprire, ma una cosa è certa: questa storia promette di tenere banco ancora a lungo.

Roma, 2 luglio 2025 – Tra i ComaCose è crisi? Nessun problema artistico, s’intende, ma sentimentale dopo uno ‘scatto incriminato’. Al momento, non c’è nessuna conferma ufficiale, ma il tam tam sui social fa già rabbrividire i fan. Ecco cosa sappiamo. Francesca in spiaggia con un altro uomo? . Secondo un’indiscrezione lanciata da “La Terribile” del gossip, Deianira Marzano, “California” - o meglio Francesca - sarebbe stata avvisata in una spiaggia ligure insieme ad un altro uomo, in atteggiamenti intimi. “Ieri ho visto la cantante dei Coma Cose che baciava un altro uomo che non era suo marito in spiaggia in Liguria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Coma_Cose, matrimonio in bilico? Il presunto flirt di ‘California’

In questa notizia si parla di: comacose - california - matrimonio - bilico

Coma_Cose, matrimonio in bilico? Il presunto flirt di ‘California’; Coma_Cose, Cuoricini da gattari: “Il nuovo album? Leggerezza non vuol dire banalità”; Coma_Cose in concerto, la forza di un duo che “dà ossigeno e fa sentire in bilico”.

Coma_Cose, matrimonio in bilico? Il presunto flirt di ‘California’ - Francesca sarebbe stata avvisata in una spiaggia ligure insieme ad un altro uomo, in atteggiamenti intimi. Secondo msn.com

I Coma Cose si sono lasciati? La foto del presunto bacio di California a un uomo misterioso - Inizia nel 2017 la storia d'amore travolgente dei Coma Cose, ovvero Fausto Zanardelli (alias Fausto Lama, 46 anni) e Francesca Mesiano (chiamata California, 36 anni). Segnala tag24.it