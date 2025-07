Mondiali in America è polemica per le partite alle 15 Il business sono le tv e il business sta bene a tutti

Il calcio mondiale si trova spesso al centro di polemiche legate agli orari delle partite, a volte più simboliche che sostanziali. Le semifinali e le finali dei Mondiali in America alle 15 ora locale stanno scatenando discussioni tra appassionati e professionisti, ma il vero obiettivo resta il business: il mercato televisivo. In fondo, tutti sanno che il calcio è un grande affare, e le esigenze economiche spesso prevalgono sulle critiche.

Mondiale per club, le polemiche non mancano mai. L’ultima è per le semifinali e finali fissate alle 15 ora locale negli Stati Uniti. L’orario è comodo per il pubblico europeo e asiatico, non però per chi va in campo e per gli spettatori. E ci sono già discussioni in merito a che ora si giocheranno le gare dei Mondiali del 2026. È una polemica sterile, come se il calcio non fosse un business. Lo sanno tutti, pure i calciatori che sbraitano ma comunque non scioperano. Ecco cosa scrive The Athletic. La Fifa tira dritta: la finale dei Mondiali 2026 si giocherà alle 15. “Le prossime due settimane al MetLife Stadium, a partire dall’ultima partita dei quarti di finale della Coppa del Mondo per Club Fifa di sabato, serviranno da test per l’impianto del New Jersey che si prepara a ospitare otto partite del Mondiale maschile del prossimo anno, inclusa la finale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it