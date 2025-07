Zamaro Fvg | Al lavoro per migliorare performance e gradimento cittadini

La Regione Friuli Venezia Giulia si impegna costantemente a migliorare le proprie performance e il gradimento dei cittadini, riconoscendo i successi raggiunti ma anche le sfide ancora da affrontare. Giovanna Zamaro, direttore centrale Salute, politiche sociali e disabilità , sottolinea l'importanza di focalizzarsi sull'integrazione socio-sanitaria e sulla protezione sociale, per consolidare risultati e garantire un futuro sempre più vicino alle esigenze della comunità . In questo percorso, continueremo a lavorare con dedizione e visione strategica.

(Adnkronos) – Come Regione "siamo migliorati ma dobbiamo comunque lavorare per migliorare ancora di più non solo la performance, ma anche il gradimento dei cittadini. Dovremmo concentrarci sull'integrazione socio sanitaria e sulla protezione sociale, che ci vede come un indicatore 'ballerino' ". Lo ha detto Giovanna Zamaro, direttore centrale Salute, politiche sociali e disabilità di .

