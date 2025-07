Giovani e prevenzione | al Men Go Festival un presidio contro le infezioni sessualmente trasmissibili

Al Men/Go Festival di Arezzo, dall’8 al 13 luglio, i giovani avranno l’opportunità di conoscere e affrontare il tema della prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili. Uno stand dedicato, gestito da esperti dell’Ospedale San Donato, offrirà informazioni fondamentali per una scelta consapevole e responsabile. La prevenzione comincia con l’informazione: perché conoscere è il primo passo verso un futuro più sicuro.

Al MenGo Festival di Arezzo, in programma dall'8 al 13 luglio al Parco Il Prato, i giovani troveranno uno stand dedicato alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili (MST). A essere presenti saranno i professionisti e le professioniste della UOC Malattie Infettive dell'Ospedale San Donato di Arezzo, impegnati in un'attività di informazione e sensibilizzazione che si inserisce all'interno di un progetto condiviso con il Comune di Arezzo e con l'organizzazione del festival. Negli ultimi anni, l'Italia ha registrato un preoccupante aumento delle MST, in particolare tra i più giovani: tra il 2019 e il 2022, i casi di Gonorrea sono raddoppiati (+100%), la Sifilide è aumentata di oltre il 50% e la Clamidia del 25%, con una prevalenza del 7% tra le ragazze sotto i 25 anni.

