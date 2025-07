Palio di Siena 2 luglio 2025 le contrade che prenderanno parte alla Carriera di oggi

Oggi, martedì 2 luglio 2025, Siena si anima di emozioni e tradizione con il suo celebre Palio. Dieci contrade si sfideranno in un clima di fervore e storia secolare, scrivendo nuove pagine di questa avvincente competizione. Ma quali sono le contrade che prenderanno parte alla corsa di oggi? Scopriamo insieme chi sono le protagoniste di questa giornata indimenticabile, dove passione e rivalità si fondono in un’unica vittoria.

Oggi, martedì 2 luglio 2025, si corre il Palio di Siena. Corsa che vedrà, come sempre, 10 contrade sfidarsi per la vittoria finale. Ma quali sono le contrade estratte per il Palio del 2 luglio 2025? Corrono di "diritto" le sette Contrade che non hanno disputato la Carriera dell'anno precedente nella stessa data, luglio su luglio e agosto su agosto, mentre le altre tre vengono sorteggiate tra le dieci che invece vi avevano partecipato. Quest'anno per il Palio del 2 luglio le Contrade che corrono sono: Tartuca.

Palio di Siena, 2 luglio 2025: Lupa, Oca, Bruco, Valdimontone e Pantera le contrade estratte - Il Palio di Siena del 2 luglio 2025 si preannuncia avvincente, con Lupa, Oca, Bruco, Valdimontone e Pantera pronte a sfidarsi sul tufo.

Al Palio del 2 luglio non partecipano Aquila, Civetta, Giraffa, Leocorno, Nicchio, Onda e Torre.