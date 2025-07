Palio di Siena 2 luglio 2025 | i fantini che correranno la Carriera

Il Palio di Siena del 2 luglio 2025 si avvicina, e i fantini pronti a sfidarsi sono stati scelti con grande attenzione dalle varie contrade. Le decisioni delle contrade rivelano già un clima di attesa e competizione, con nomi di talento come Carlo Sanna, Giosuè Carboni, Andrea Sanna e Jonathan Bartoletti pronti a scrivere un nuovo capitolo di questa storica sfida. Ma chi saranno esattamente i protagonisti di questa emozionante corsa?

. Quali sono i fantini che prenderanno parte al Palio di Siena del 2 luglio 2025? Nelle scorse ore le varie contrade che correranno la Carriera hanno fatto le loro scelte. La Tartuca ha scelto Carlo Sanna detto Brigante; la Chiocciola ha scelto Giosuè Carboni detto Carburo; per la Selva monterà Andrea Sanna detto Virgola; il Bruco ha scelto Jonathan Bartoletti detto Scompiglio; l’Oca ha scelto di puntare su Giovanni Atzeni detto Tittia; Francesco Caria detto Tremendo correrà per la Pantera; il Valdimontone ha scelto come fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo; l’Istrice farà correre Enrico Bruschelli detto Bellocchio; il Drago ha scelto Michel Putzu; la Lupa infine ha scelto Antonio Mula detto Shardana. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Palio di Siena 2 luglio 2025: i fantini che correranno la Carriera

