Caldo due morti in Sardegna per arresti cardiaci e uno a Genova per disidratazione - Francia bambina cardiopatica muore a Versailles

Le ondate di caldo record stanno colpendo duramente Europa, causando tragedie e emergenze sanitarie in diverse nazioni. Dalla Sardegna a Genova, passando per la Francia e la Spagna, il caldo estremo si traduce in perdite umane e situazioni di grave difficoltà . In risposta, i servizi di emergenza sono in allerta con numeri verdi e interventi tempestivi. Un quadro che ci invita a riflettere sulla fragilità umana e sull’importanza della prevenzione.

Caldo: 4 morti in Spagna, 2 per incendio in Catalogna. Caldo: Sos numero verde 1500, 700 contatti in 5 giorni. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Caldo, due morti in Sardegna per arresti cardiaci e uno a Genova per disidratazione - Francia, bambina cardiopatica muore a Versailles

caldo - morti - sardegna - arresti

Morti, frane e blackout. Italia stremata dal caldo, oggi 18 le città in rosso - L’Italia risente delle conseguenze di un’ondata di caldo record, con morti per frane e blackout che paralizzano molte città .

