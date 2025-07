San Nicola la Strada la madre mente ai carabinieri | il figlio è evaso dai domiciliari Arrestato

A San Nicola la Strada, un episodio che scuote la comunità: una madre tenta di tutelare il figlio, dichiarando ai carabinieri che dorme nella sua cameretta, ma la verità emerge chiaramente. L’uomo, evaso dai domiciliari, viene rintracciato e arrestato a San Marco Evangelista. La vicenda ribadisce quanto sia fondamentale mantenere l’integrità e il rispetto delle regole, anche nelle situazioni più difficili, affinché la legalità prevalga sempre.

La madre tenta di coprire il figlio dicendo che dorme nella sua cameretta. In realtà è evaso dai domiciliari. Così i carabinieri hanno rintracciato e arrestato un 39enne nel comune di San Marco Evangelista, nel casertano.

