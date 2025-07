Meloni ricevuta da Papa Leone XIV | dialogo su pace e rapporti bilaterali

Durante i colloqui, sono stati sottolineati gli sforzi comuni per rafforzare i legami bilaterali e promuovere la pace in Ucraina e nel Medio Oriente. Un incontro di grande rilevanza che apre nuove prospettive di dialogo e collaborazione tra Italia e Santa Sede, ribadendo l'importanza di un impegno condiviso per la stabilitĂ e la cooperazione internazionale.

L’incontro tra il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Papa Leone XIV si è svolto questa mattina nel Palazzo Apostolico Vaticano. All’udienza hanno partecipato anche il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede, e Monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. Pace in Ucraina e Medio Oriente. Durante i colloqui, sono stati sottolineati gli sforzi comuni per promuovere la pace in Ucraina e in Medio Oriente. Particolare attenzione è stata dedicata all’assistenza umanitaria a Gaza, con l’intento di alleviare le sofferenze della popolazione locale. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Meloni ricevuta da Papa Leone XIV: dialogo su pace e rapporti bilaterali

In questa notizia si parla di: pace - meloni - papa - leone

Ucraina, Meloni “Dalla Russia nessun passo avanti per la pace” - Il nuovo ciclo di negoziati tra Ucraina e Russia non ha portato progressi sulla strada della pace. La premier Meloni ribadisce l'impegno dell'Italia per una soluzione giusta e duratura, confermando il sostegno agli sforzi internazionali in atto.

Anche i temi della pace sono stati fra i colloqui in Vaticano tra #Papa Leone e la delegazione del governo italiano guidata dalla premier Giorgia #Meloni e includente i vicepremier Matteo #Salvini e Antonio #Tajani. Vai su X

Al Palazzo Apostolico, si è tenuta l’udienza ufficiale fra Papa Leone XIV e la premier italiana Giorgia Meloni https://tinyurl.com/3rrpmyam Vai su Facebook

Meloni ha incontrato Papa Leone XIV, oggi udienza ufficiale in Vaticano; Il Papa riceve la premier Meloni. Nei colloqui la sfida per la pace; Meloni ricevuta da Papa Leone XIV: dialogo su pace e rapporti bilaterali.

Giorgia Meloni incontra Papa Leone XIV: al centro Ucraina e Gaza - Questa mattina la premier Giorgia Meloni è stata ricevuta in udienza da Papa Leone XIV in Vaticano. Si legge su panorama.it

Meloni da Papa Leone, Vaticano: "toccati i temi della pace" - Anche i temi della pace sono stati fra i colloqui in Vaticano tra Papa Leone e la delegazione del governo italiano guidata dalla premier Giorgia Meloni e ... libero.it scrive