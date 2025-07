Cattedra orario esterno ottimizzazione | destinatari e tempistica Modello di domanda

Se sei un docente coinvolto in orari esterni o in situazione di ottimizzazione delle cattedre, sapere quando e come presentare la domanda è fondamentale per pianificare al meglio il tuo anno scolastico. La procedura, rivolta soprattutto a chi ha meno di 18 ore nella stessa istituzione, permette di ridurre spostamenti e impegni duplici. Scopriamo insieme i destinatari, le tempistiche e il modello di domanda, così potrai affrontare con sicurezza ogni passaggio.

La domanda di ottimizzazione: che cos’è e quando presentarla. Relativamente ai docenti che non possiedono l’orario completo (18 ore settimanali) nella stessa istituzione scolastica, si profila un anno ricco di spostamenti e di duplici impegni. Parliamo ovviamente di quei docenti cosiddetti COE, vale a dire con completamento di orario esterno in altre scuole dello stesso . Cattedra orario esterno, ottimizzazione: destinatari e tempistica Modello di domanda . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: orario - esterno - ottimizzazione - domanda

Cattedra orario esterno, ottimizzazione: destinatari e tempistica [Modello di domanda] - Se sei un docente con orario esterno o desideri massimizzare il tuo incarico, conoscere le modalità di ottimizzazione dell’orario e la corretta presentazione della domanda è fondamentale.

Organico di fatto e posti in deroga, in questi giorni si lavora sui posti disponibili per il miglioramento COE, utilizzazioni e assegnazioni; Mobilità docenti 2025, miglioramento cattedra orario esterna. D'ufficio o a domanda, le differenze; UST FOGGIA: DOMANDE MIGLIORAMENTO CATTEDRA E OTTIMIZZAZIONE.

Mobilità docenti 2023, domanda di “miglioramento cattedra”. Chi può presentarla - Orizzonte Scuola Notizie - I diversi contratti integrativi regionali offrono ai docenti titolari su COE la possibilità, a domanda, di migliorare l’articolazione della cattedra orario esterna, richiedendo il cosiddetto ... Secondo orizzontescuola.it

Scuola, cattedra orario esterna (COE): domanda miglioramento cattedra o di ottimizzazione, cos'è e come funziona - Scuola, cattedra orario esterna (COE): domanda miglioramento cattedra o di ottimizzazione, cos'è e come funziona. Come scrive informazione.it