Trasforma una Toyota in una Ferrari F430 | la Finanza la sequestra e demolisce

Una Toyota MR2 Coupé, trasformata nel tentativo di replicare una Ferrari F430, era stata sequestrata dalla Guardia di Finanza di Asti nel 2022. Dopo un lungo iter legale, la vettura è stata demolita, confermando ancora una volta l’insistenza del marchio Ferrari nel tutelare il suo prestigio e l’autenticità delle sue creazioni. La storia di questa trasformazione è un esempio lampante di come la passione e le ambizioni possano sfociare in azioni decisive per preservare l’eccellenza.

