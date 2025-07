TFA sostegno X ciclo le date della prova scritta già a luglio IN AGGIORNAMENTO

Sei interessato a intraprendere il percorso TFA sostegno per il ciclo 2024/25? Le date delle prove preselettive, distinte per grado, sono state fissate dal 15 al 18 luglio 2025, con la prova scritta in programma subito dopo. Chi supera il test avrà accesso all'esame scritto, un passaggio fondamentale per il tuo futuro nel mondo dell'educazione. Scopri gli aggiornamenti e preparati al meglio!

TFA sostegno a.a. 202425: le prove preselettive si svolgeranno, distinte per grado, dal 15 al 18 luglio 2025. Alcuni Bandi indicano già anche quando si svolgerà la prova scritta, alla quale accede esclusivamente chi supera il test. L'articolo TFA sostegno X ciclo, le date della prova scritta già a luglio IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Formazione e periodo di prova per docenti assunti da GPS I fascia sostegno: ecco la procedura finale e i quadri di riferimento per ordine e grado di scuola - Ecco un'introduzione di massimo 70 parole: In conformità con le disposizioni del decreto-legge 22 aprile 2023, n.

