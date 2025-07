La famiglia Murgia | vogliamo la verità su Manuela

Da oltre vent'anni, la famiglia Murgia non smette di cercare risposte sulla scomparsa di Manuela, una giovane scomparsa nel 1995 e trovata morta in un canyon vicino a Cagliari. Con cuore aperto e determinazione, abbiamo intervistato i fratelli e le sorelle, che ci hanno rivelato chi era Manuela e gli aggiornamenti sulle indagini ancora in corso. La verità è un diritto di cui tutti meritiamo, e la famiglia Murgia non si arrende.

Omicidio Manuela Murgia, indagato dopo 30 anni l’ex fidanzato. La famiglia: “La giustizia fa il suo corso” - Dopo tre decenni di silenzio, il caso di Manuela Murgia torna a far parlare di sé con un'importante svolta: l'ex fidanzato, Enrico Astero, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio.

