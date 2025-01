Anteprima24.it - Incidente sulla statale a Eboli, ferito un 38enne

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato ricoverato all’ospedale di, l’automobilista rimastoa seguito di unstradale avvenutostrada19. L’episodio si è verificato questa sera nel comune della Piana del Sele.Per cause ancora in corso di accertamento, l’automobilista, un uomo di 38 anni, ha perso il contratto del veicolo che stava guidando, una fiat Punto, che è finito fuori strada impattando contro il muro di delimitazione della strada e finendo in un terreno.alla testa con contusioni verie, ilè stato soccorso dai sanitari del Vopi e trasportato all’ospedale didove resta ricoverato. Sul posto anche i carabinieri.L'articolounproviene da Anteprima24.it.