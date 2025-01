Sport.quotidiano.net - Eccellenza. "Serve un Montefano attento e concentrato contro la K Sport»

"Affrontiamo una delle squadre più forti, ma noi dobbiamo muovere la classifica in un turno in cui ci sono tanti scontri diretti". Lorenzo Gigli, direttoreivo del, parla della gara delle 15 di oggila KMontecchio Gallo, seconda forza dell’. "Non mancheranno le insidie – aggiunge – ma a questo punto dobbiamo essere affamati e avere il massimo di attenzione in campo". Il direttoreivo sottolinea il particolare momento, anche se siamo alla quarta giornata di ritorno. "Veniamo da due trasferte positive, ma oggi ci sono scontri diretti e noi dobbiamo farci trovare prontiun avversario di assoluto valore come dice chiaramente la classifica". Ci vorrà una prestazione molto attenta e soprattutto si dovranno evitare quelle leggerezze in fase difensiva che sono state pagate a caro prezzo.