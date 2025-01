Quotidiano.net - “Cavo sottomarino danneggiato nel Baltico”. Nuovo allarme della Svezia, in campo anche la Nato

Roma, 26 gennaio 2025 – Non sarà corretto in senso stretto chiamarla guerra ibrida, ma la sostanza non cambia. Unè statonel Mar. Nel dettaglio, un tratto che collegae Lettonia. A denunciare l’accaduto il primo ministro svedese Ulf Kristeon su X. Si tratta solo dell’ultimo incidente che segue una serie di problemi analoghi, riscontrati tutti nella stessa zona. "Ci sono informazioni che suggeriscono che almeno undati trae Lettonia è statonel Mar. Ilè di proprietà di un'entità lettone", scrive il permier scandinavo sul social network. “Sono stato in stretto contatto con il primo ministro lettone Evika Silina per tutto il giorno", aggiunge. A gennaio, laha annunciato una missione per proteggere queste infrastrutture sottomarine.