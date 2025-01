Juventusnews24.com - Todibo Juve (Sky), diminuiscono le quotazioni per il difensore del West Ham: queste due problematiche non convincono i bianconeri. Le ultimissime sulla difesa

di RedazionentusNews24, gli ultimi aggiornamenti suldelHam non sono positivi: ecco cosa sta accadendoSecondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato L’Originale,le possibilità di vederein bianconero. L’infortunio dele la mancata apertura delHam nonil calciomercato.PAROLE – «Oggi laha definito l’arrivo di Veiga. Lasta cercando un secondo, oggi la possibilitàva un po’ calando a causa di una problematica fisica e ne avrebbe ancora per tre/quattro settimane oltre al fatto che non c’è stata ancora l’apertura delHam. Resta viva l’opzione Kelly».Leggi suntusnews24.com