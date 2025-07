La via europea alle armi Usa Ecco quale potrebbe essere la nuova tattica ucraina

In un contesto di tensione crescente e strategie in evoluzione, l'Ucraina sta puntando su una nuova via per rafforzare la propria difesa. Mentre l’amministrazione Trump blocca temporaneamente alcune forniture di armi, emergono dettagli sorprendenti: Kyiv si rivolge agli alleati europei, proponendo un metodo alternativo per ottenere armamenti statunitensi. Una mossa che potrebbe cambiare le regole del gioco e ridefinire gli equilibri di potere nella regione.

A poche ore dall’apparente stop imposto dall’amministrazione Trump a nuove forniture di armi, inclusi missili intercettori Patriot e munizioni ad alto potenziale esplosivo, stanno fuoriuscendo dettagli su come Kyiv stia giĂ lavorando ad un’altra modalitĂ per ottenere rifornimenti militare made in Usa, chiedendo agli alleati europei di acquistare armamenti statunitensi per poi trasferirli all’Ucraina. Secondo quanto rivelato a Politico da sei fonti con conoscenza diretta delle discussioni attualmente in corso, il piano ucraino prevederebbe che i governi europei finanzino con i propri bilanci della difesa l’acquisto di armamenti prodotti negli Stati Uniti, il cui trasferimento in Ucraina dovrebbe comunque ricevere l’approvazione di Washington. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La via europea alle armi Usa. Ecco quale potrebbe essere la nuova tattica ucraina

