Perché l'Alaska vuole usare cecchini in aereo per abbattere i suoi orsi

L’Alaska si prepara a una decisione controversa: l’uso di cecchini in elicottero per abbattere gli orsi e tutelare i caribù Mulchatna. Un piano che divide opinioni tra protezionisti e sostenitori della conservazione. Ma quali sono le vere conseguenze di questa scelta sulla fauna e sull’ambiente? Scopriamo insieme i dettagli di questa difficile sfida tra conservazione e gestione delle risorse naturali.

L'Alaska vuole autorizzare l'uccisione di orsi tramite cecchini in elicottero per proteggere i caribù Mulchatna. Il piano sarà valutato il 14 luglio. Gli attivisti protestano: gli abbattimenti non aiutano i caribù e danneggiano la fauna e l'ambiente.

