Esplosione a Roma | devastante boato in zona Villa De Sanctis paura in tutta la città

Una violenta esplosione a Villa de Sanctis ha sconvolto Roma, scatenando paura e caos tra i residenti. Il boato, avvertito in tutta la cittĂ , ha provocato una gigantesca colonna di fumo visibile da lontano, lasciando tutti nel timore di un evento devastante. La capitale si risveglia sotto shock: cosa si nasconde dietro questa tragedia? Restate con noi per gli aggiornamenti piĂą recenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’esplosione violentissima ha scosso la Capitale poco dopo le 8 di questa mattina: una pompa di benzina sarebbe saltata in aria, provocando una gigantesca colonna di fumo visibile in diversi quartieri. Roma svegliata da un’esplosione: caos e panico tra i residenti. Un fortissimo boato ha squarciato il silenzio di Roma alle prime luci del mattino, facendo tremare le finestre in diversi quartieri e scatenando il panico tra i cittadini. L’esplosione è avvenuta in via Gordiani, nel quartiere Villa De Sanctis, dove una stazione di servizio è stata distrutta da un’esplosione che ha generato un’enorme nube di fumo nero e un’alta fiamma a fungo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Esplosione a Roma: devastante boato in zona Villa De Sanctis, paura in tutta la cittĂ

