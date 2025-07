Rinforzare la squadra con un occhio ai bilanci Artistico e Cittadini i primi due obiettivi

Rinforzare la squadra mantenendo un equilibrio tra obiettivi artistici e cittadini, con particolare attenzione ai bilanci, rappresenta la sfida principale. L’obiettivo è abbassare il monte ingaggi, avvicinandosi ai parametri della Serie B, senza compromettere la competitività . Con investimenti più sostanziosi programmati per la prossima estate, si punta a rispettare i conti e preservare la stabilità finanziaria, alleggerendo il peso sul proprietario Thomas Roberts, che...

Abbassare il monte ingaggi avvicinandolo ai parametri della Serie B, unire l’esigenza di costruire una squadra competitiva a quella di non eccedere nelle spese dopo il pesante passivo accumulato al 30 giugno, con un occhio inevitabile all’indice di liquidità . Rinviando investimenti più sostanziosi nella prossima sessione estiva, quando i conti saranno tornati più allineati alla categoria, senza gravare troppo sul proprietario Thomas Roberts che, comunque, garantirà la ricapitalizzazione della pesante perdita. Il ds Stefano Melissano e l’ad Andrea Gazzoli stanno lavorando seguendo questi orientamenti nel tentativo di realizzare colpi di mercato non facili con queste restrizioni, ma possibili con creatività , competenze, conoscenze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rinforzare la squadra con un occhio ai bilanci. Artistico e Cittadini i primi due obiettivi

In questa notizia si parla di: squadra - occhio - rinforzare - bilanci

Galeone: «Ho già la casa per Allegri a Napoli. Ma occhio all’Inter e poi Adl deve fargli la squadra» - In un'intervista vivace con Antonio Giordano per la Gazzetta dello Sport, Giovanni Galeone condivide le sue riflessioni su Allegri e il Napoli.

NUNEZ-MILAN, LE ULTIME NEWS Il Milan di Allegri e Tare sta valutando l'acquisto di un attaccante di alto profilo internazionale, tra i vari nomi in lista è stato proposto Darwin Nunez. Il valore a bilancio dell'attaccante che si aggira tra i 40 e i 45 milioni di euro, Vai su Facebook

Rinforzare la squadra con un occhio ai bilanci. Artistico e Cittadini i primi due obiettivi; ESCLUSIVA TC - FRANCESCO ZANONCELLI: Cagliari, stagione positiva per via del raggiungimento della...; Calciomercato Sassuolo Femminile: occhi in Polonia su Katja Skupien.

Rinforzare la squadra con un occhio ai bilanci. Artistico e Cittadini i primi due obiettivi - by la trattativa per l’attaccante della Lazio frenata dalle richieste della società biancazzurra. Segnala sport.quotidiano.net

Juventus, due obiettivi del Nizza per rinforzare la squadra: occhi su Todibo e Thuram - Dopo una stagione di alti e bassi che ha comunque portato la conquista della Coppa Italia, i bianconeri saranno. Si legge su tuttomercatoweb.com