13° Edizione Agri Young – la notte gialla 2025 a Montevarchi si celebra l’agricoltura giovane tra cultura gusto e musica

Il 10 luglio, Montevarchi si trasformerà nella cornice vibrante di Agri Young - La Notte Gialla 2025, un evento che celebra l'energia, l'innovazione e la passione dei giovani protagonisti dell'agricoltura. Tra cultura, gusto e musica, questa manifestazione patrocinata da Coldiretti Giovani Impresa mette in luce il futuro sostenibile del settore agricolo, coinvolgendo comunità e visitatori in un’esperienza indimenticabile. Pronti a scoprire come i giovani stiano rivoluzionando il mondo rurale?

Arezzo, 4 luglio 2025 – Presentata nel Palazzo del Podestà la 13° edizione di Agri Young - La Notte Gialla che si terrà giovedì 10 luglio, quando Montevarchi si tingerà di giallo per l'evento promosso da Coldiretti Giovani Impresa che celebra l'agricoltura giovane, l'innovazione e la sostenibilità. Momento patrocinato dalla Camera di Commercio di Arezzo – Siena, dalla Provincia di Arezzo e dal Comune di Montevarchi. Inserita nel ricco programma dell’estate montevarchina, l’iniziativa prevede approfondimenti tematici, street food contadino e live music, aperti a tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 13° Edizione Agri Young – la notte gialla 2025, a Montevarchi si celebra l’agricoltura giovane tra cultura, gusto e musica

In questa notizia si parla di: montevarchi - edizione - agri - young

13° Edizione Agri Young – la notte gialla 2025, a Montevarchi si celebra l’agricoltura giovane tra cultura, gusto e musica; Agri Young: la Notte Gialla di Coldiretti dedicata ai giovani arriva a Montevarchi; L'estate Montevarchina si accende di eventi.

Tredicesima edizione di Agri Young - La Notte Gialla - La Notte Gialla che si terrà giovedì 10 luglio quando Montevarchi si tingerà di giallo per l'evento promoss ... Scrive arezzonotizie.it

XI° edizione di Agri Young, la giornata di Coldiretti Giovani Impresa - Arezzo, 29 giugno 2023 – Arriva l’ XI° edizione di Agri Young – Generazione Agricoltori, la giornata di Coldiretti Giovani Impresa Arezzo che si terrà nel centro storico di Anghiari il ... Riporta lanazione.it