Ndoye Napoli e Bologna lontanissimi | da gennaio a oggi il suo cartellino è quasi raddoppiato Gazzetta

Ndoye, da gennaio a oggi il suo cartellino è quasi raddoppiato. Napoli e Bologna lontanissimi (Gazzetta) Il Napoli ha quasi chiuso per Beukema difensore centrale di 26 anni (zero presenze nella Nazionale olandese). E vorrebbe siglare anche l’acquisto di Ndoye esterno offensivo svizzero che ogni giorno sembra più forte. Il suo valore aumenta di ora in ora, al momento è di 45 milioni. Napoli e Bologna sembrano molto distanti, al punto che la gazzetta scrive di Chiesa che potrebbe approdare alla corte di Antonio Conte dopo una infausta stagione al Liverpool. Ndoye, il prezzo del cartellino cresce di minuto in minuto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it